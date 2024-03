Claranova : Résultats du 1er semestre 2023-2024 : Performances historiques

• Chiffre d’affaires semestriel 2023-2024 supérieur à 300 M€

• ROC normalisé en croissance de 67% à taux constants à 27,5 M€ pour une marge opérationnelle de 9,1%

• Retour à un résultat net positif de 2,2 M€

• Renforcement de la capacité d’autofinancement à 29 M€ et forte géné-ration de trésorerie opérationnelle de 72 M€

• Objectif confirmé d'une marge opérationnelle autour des 10% sur l’exercice 2023-2024



«Les résultats de ce 1er semestre 2023-2024 témoignent du formidable travail mené par les équipes depuis près de deux ans et de la vigueur de nos activités qui voient toutes, sans exception, leur rentabilité s’améliorer significativement. Cette dynamique permet au Groupe d’enregistrer des performances historiques, avec un ROC normalisé de 27,5 M€ en croissance de 67% à taux constants et un Résultat net de nouveau positif.

Ces excellents résultats démontrent la force du modèle économique du Groupe. La priorité donnée à la rentabilité se traduit également dans notre génération de trésorerie puisque nos flux de trésorerie d’exploitation progressent de 24 M€ pour s’établir à 72 M€.

La bonne orientation des résultats du semestre nous permet de confirmer notre objectif de rentabilité opérationnelle autour des 10% sur l’exercice 2023-2024.»



Pierre Cesarini,

Directeur Général de Claranova.

...