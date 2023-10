Claranova : Résultats annuels 2022-2023

Amélioration de la rentabilité confirmée sur l’exercice



• Chiffre d’affaires historique de 507 M€ (+7%)

• Forte croissance du ROC normalisé à 33 M€ (+27%)

• Nette progression des résultats de toutes les activités sur le S2

• Capacité d’autofinancement solide de 30 M€ et trésorerie de 67 M€

• Renforcement des capitaux propres et diminution de la dette dès le S1 2023-2024



« Seulement 6 ans après sa création, Claranova aura franchi sur cette année fiscale 2023 le cap du demi-milliard d’euros de chiffre d’affaires, performance assez unique pour une société française de technologie. Sur cette année, l’essentiel de nos efforts aura porté sur l’accroissement de notre rentabilité avec un ROC normalisé en progression de 27% à 33M€.

Ces bons niveaux de performance, malgré un contexte inflationniste qui demeure, sont le fruit des efforts portés sur l’optimisation de nos coûts, l’amélioration de nos canaux d’acquisition client et l’excellente performance des ventes par abonnement pour notre division d’édition de logiciel. Même notre division IoT affiche un ROC normalisé à l’équilibre pour la première fois depuis sa création.

Les bases solides que nous avons établies au cours de ces dernières années vont nous permettre de continuer à croître et à prospérer dans les années à venir. Nous enclenchons un nouveau cycle de croissance qui devrait nous permettre d’atteindre une rentabilité opérationnelle avoisinant les 10% sur l’exercice 2023-2024».

...