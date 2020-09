Claranova : Résultats annuels 2019-2020 : Solidité du Groupe confirmée

Résultats annuels 2019-2020

Solidité du Groupe confirmée : forte croissance, progression de la profitabilité et génération de trésorerie opérationnelle renforcée



o Chiffre d'affaires annuel de 409 M€ en hausse de 56%, dont 20% de croissance organique

o ROC normalisé de 17 M€ (+ 9%)

o Génération de trésorerie opérationnelle multipliée par 4 à 29 M€

o Trésorerie disponible en hausse de 10% à 83 M€ après 33 M€ d'investissements

Comptes consolidés définitifs arrêtés par le Conseil d'Administration le 30 septembre 2020.

La certification des comptes consolidés a été effectuée, le rapport d'audit est en cours d'émission.





Paris, France - le 30 septembre 2020. Claranova clôture un nouvel exercice de forte croissance et accroît son niveau de profitabilité dans un contexte inédit.

Le Groupe franchit le cap des 400 M€ de chiffre d'affaires (409 M€) en hausse de 56%, dont 20% en organique. Claranova réalise ainsi une croissance annuelle moyenne de 46% sur les trois derniers exercices et 14 trimestres de croissance consécutifs . Cette forte croissance s'accompagne d'une profitabilité opérationnelle préservée dans une situation économique complexe : le Résultat Opérationnel Courant normalisé (ROC normalisé), principal indicateur de suivi de la performance opérationnelle des activités, atteint 17 M€ (+ 9%). ...