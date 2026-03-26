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Claranova renoue avec les bénéfices sur son 1er semestre
information fournie par Zonebourse 26/03/2026 à 13:32

Claranova dévoile un résultat net positif de 2,3 MEUR au titre de son 1er semestre 2025-2026, contre une perte de 6 MEUR l'an passé, avec une progression de la marge opérationnelle à 20,6% contre 18,4% au 1er semestre 2024-2025.

Cette amélioration est portée par la cession des activités non stratégiques aux Etats-Unis, la baisse des coûts de royalties associées à la vente des Utilitaires, une discipline accrue sur les coûts opérationnels et une redistribution des investissements marketing en acquisition de clients, orientée principalement vers le Document (PDF).

À 49 MEUR, le chiffre d'affaires semestriel est marqué par des effets exogènes (change et cession des activités non stratégiques pour un impact combiné de -10%) et le ralentissement des ventes Utilitaires et Photo, en partie compensé par la bonne dynamique commerciale ( 6%) du segment Document (PDF).

"Désormais pleinement recentré sur ses activités stratégiques, Claranova va axer son développement produit sur le Document Intelligent et le ciblage de clients à plus forte valeur ajoutée", indique l'éditeur de logiciels SaaS.

L'activité Document (PDF), principal moteur de croissance, devrait continuer de bénéficier sur le 2e semestre 2025-2026 de la dynamique observée auprès des clients professionnels, grâce à un déploiement plus agressif de mise sur le marché.

Le groupe reste confiant sur la croissance progressive de son chiffre d'affaires sur les prochaines années et sur le fait d'atteindre d'ici 2028 une marge opérationnelle comprise entre 23% et 25% avec un ratio de levier net proche de zéro.

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