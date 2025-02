Claranova réaffirme ses objectifs financiers à horizon 2027

AOF - EN SAVOIR PLUS

Claranova, qui publiera le 27 mars ses résultats du premier semestre 2024, réaffirme ses objectifs à l'horizon 2027 d'une croissance organique annuelle moyenne comprise entre 5 et 8% afin d'atteindre un chiffre d'affaires total de 575 à 625 millions d'euros, pour une marge de ROC normalisé de 13% à 15% et un ratio de dette financière nette sur ROC normalisé inférieur à 1x.

(AOF) - Claranova a publié un chiffre d'affaires de 206 millions d'euros pour la période allant de octobre à décembre 2024, ressortant quasiment stable comparé à l'année dernière à la même période (207 millions d'euros). "Notre résilience et notre agilité nous ont permis de maintenir un chiffre d’affaires solide et de poursuivre notre trajectoire de rentabilité», a déclaré Eric Gareau, directeur général du groupe technologique.

