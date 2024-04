Claranova : Nouvelle dynamique financière

Claranova annonce avoir signé, le lundi 1er avril 2024, un nouveau financement sous forme de prêt d’un montant de 108 millions d’euros, souscrit auprès de Cheyne Capital Management et Heights Capital Management. Ce nouveau financement lui permet de refinancer la totalité des obligations « OCEANE », de renforcer son bilan et d’allonger la maturité de son endettement de quatre ans.



« Après plusieurs mois de travail intense et de négociations, la signature de ce financement est une grande satisfaction pour le Groupe et les équipes. Il marque une étape décisive dans notre développement, nous permettant de refinancer une dette qui pesait sur notre structure financière. Grâce à ces nouvelles liquidités et au rééchelonnement de la dette, nous sommes désormais mieux positionnés pour poursuivre nos activités dans un environnement plus serein et plus durable.



Je tiens à exprimer ma gratitude envers notre équipe de management et nos partenaires financiers qui ont contribué à la concrétisation de cet accord. Leur engagement et leur expertise ont été essentiels pour mener à bien ce processus complexe.



Forts d’une structure financière redimensionnée, nous allons pouvoir dédier notre énergie au développement de nos activités et continuer à travailler avec détermination et transparence pour maximiser la création de valeur pour le Groupe et ses actionnaires. ».



Pierre Cesarini

Directeur Général