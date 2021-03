Claranova : Nomination de Madame Viviane Chaine-Ribeiro en tant que membre du Conseil d'Administration

Claranova annonce ce jour la cooptation par le Conseil d'Administration de Mme Viviane Chaine-Ribeiro en qualité d'administratrice du Groupe. Cette nomination sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale.



Figure emblématique de l'entreprenariat et du numérique, Mme Viviane Chaine-Ribeiro est Présidente du Conseil de Surveillance du groupe Talentia Software, leader des solutions logiciels Finance & RH qu'elle a dirigé de 2007 à fin 2018. Elle y mène avec succès plusieurs acquisitions qui ont permis au Groupe de multiplier par quatre son chiffre d'affaires et de retrouver le chemin de la profitabilité. Élue « Femme Entrepreneure de l'année » par l'Usine Nouvelle en 2012, Mme Chaine-Ribeiro est par ailleurs Coprésidente de la Commission Europe et International du MEDEF et Présidente de la Fédération des très petites entreprises de France (FTPE). Elle est également membre du comité stratégique dédié à l'attractivité de la région Île-de-France auprès de sa Présidente, Valérie Pécresse.



...