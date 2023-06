Claranova : Lancement d’une nouvelle augmentation de capital de 20 M€ ouverte au public avec un délai de priorité pour les actionnaires existants

Paris, France - le 30 juin 2023 (22h00 CEST) - Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) (la « Société »), annonce aujourd’hui que le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre, suite à l’audience contradictoire tenue en référé le 23 juin 2023, a rendu une ordonnance en référé décidant qu'il n'y avait pas lieu à suspendre la réalisation de l'augmentation de capital de la Société ouverte le 16 juin 2023 (l’ « Offre Initiale ») et rétractant par conséquent l’ordonnance de suspension rendue du 20 juin 2023, mettant ainsi un terme de manière non équivoque à la suspension de l'Offre Initiale.

Du fait de la fin de validité du prospectus relatif à l’Offre Initiale en date du 29 juin 2023, l'Offre Initiale ne peut se clôturer et les ordres de souscriptions reçus des actionnaires et investisseurs dans le cadre de celle-ci sont de ce fait, annulés rétroactivement.

Du fait de cette difficulté technique, et afin de prendre en compte l’évolution du cours de l’action Claranova depuis l’ordonnance de suspension temporaire rendue le 20 juin 2023, Claranova annonce le lancement d’une nouvelle augmentation de capital par voie d’offre au public avec un délai de priorité pour ses actionnaires existants (à titre irréductible uniquement) et d’une offre globale (l’ « Offre Réinitiée »), d’un montant initialement prévu de 20 M€. L’Offre Réinitiée pourra être portée à un montant maximum de 23 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension.

