CLARANOVA : La Direction du Groupe capitalise sur l’avenir

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) est heureuse d’annoncer que plusieurs membres de son équipe dirigeante ont récemment renforcé leur engagement envers l'entreprise en augmentant leur participation dans le capital de la société à travers des achats d’actions sur le marché. Cette initiative illustre leur confiance dans la stratégie de croissance de Claranova et leur implication pour en assurer son succès durable.



• Eric Gareau, Directeur Général de Claranova et d’Avanquest, a acquis 50 000 titres le 26 septembre 2024, portant sa participation totale à 153 689 actions.

• Xavier Rojo, Directeur Administratif et Financier de Claranova, a acquis 25 993 titres le 20 septembre 2024, portant sa participation totale à 50 000 actions.

• Mathieu Laforge, Vice-Président Exécutif, Opérations d'Avanquest, a acquis 19 600 actions le 2 août 2024.

Ces acquisitions témoignent de la confiance renouvelée des dirigeants de Claranova dans l’avenir du Groupe, sa solidité et ses perspectives de croissance. Elles démontrent également leur investissement personnel et professionnel afin de contribuer à la création de valeur pour tous les actionnaires de Claranova.



Engagé dans un nouveau chapitre de son histoire, le groupe Claranova bénéficie d’une gouvernance resserrée et d’une direction d’experts pleinement mobilisée pour guider le Groupe vers de nouveaux développements tout en assurant une croissance durable et rentable à long terme.