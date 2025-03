Claranova entre en discussions exclusives en vue d’une potentielle vente de sa division PlanetArt

Accélération du plan « One Claranova » visant à créer une société numérique entièrement axée sur l’édition de logiciels en mode SaaS



Paris, France - le 3 mars 2025 – 8h00. Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 – CLA ou « le Groupe ») annonce que la Société est entrée en discussions exclusives avec le fonds Atlantic Park de General Atlantic Credit et l'équipe de direction de PlanetArt pour la vente potentielle de sa division PlanetArt. Cette transaction potentielle valoriserait la division à environ 160 millions de dollars américains sur une base sans trésorerie et sans dette (ou environ 180 millions de dollars américains de valeur des capitaux propres, y compris la trésorerie excédentaire et les prêts et dettes interentreprises), sous réserve d'ajustements finaux.



...