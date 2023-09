Claranova : Compte rendu de l’Assemblée Générale du 4 septembre 2023

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de Claranova s'est tenue sur première convocation le lundi 4 septembre 2023 à 15 heures, au Business Center Tour Egée, 9-11 Allée de l’Arche, 92400 Courbevoie, sous la présidence de Monsieur Pierre Cesarini, Président-directeur général de Claranova.



Plus de mille actionnaires étaient présents ou représentés à cette Assemblée Générale Ordinaire. Avec un quorum de 42,60 %, l’Assemblée Générale a approuvé, à une large majorité, l’ensemble des résolutions proposées par le Conseil d’Administration (1 à 10).



La résolution A, dont l’inscription a été demandée par The Dadoun Family Trust représenté par M. Michael Dadoun, 6673279 Canada Inc. représentée par M. Michael Dadoun, 10422339 Canada Inc. représentée par M. Daniel Assouline, et non agrée par le Conseil d’Administration, a été soumise au vote et rejetée par l’Assemblée Générale.

