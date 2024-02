Claranova classé 4ème du Top 25 en CA du classement des Champions de la croissance 2024

Claranova s’illustre une nouvelle fois dans le palmarès des Champions de la croissance qui honore les entreprises françaises affichant les plus belles progressions de chiffre d’affaires sur les trois dernières années.



Pour cette 8ème édition, Les Echos, en partenariat avec l’institut Statista, mettent à l’honneur les 500 entreprises françaises les plus dynamiques et moteurs de la croissance hexagonale.



Porté par une progression annuelle moyenne de 21,8% entre 2019 et 2022, soit + 80,6% sur la période, Claranova se classe 4ème parmi les 25 entreprises les plus importantes en termes de chiffre d’affaires avec 474 millions d’euros réalisé sur l’exercice 2021-2022 .



Cette reconnaissance témoigne de l'engagement continu du Groupe envers l'innovation et l’efficience opérationnelle. Grâce à sa vision stratégique et l’expertise de ses équipes, Claranova a su capitaliser sur les opportunités du marché et surmonter les défis pour maintenir une trajectoire de croissance robuste. Cette distinction confirme la capacité du Groupe à prendre de nouvelles parts de marché et conforte sa position d’acteur global et diversifié dans le numérique au travers de ses divisions PlanetArt (e-commerce personnalisé), Avanquest (logiciels par abonnement Saas ) et myDevices (solutions IoT ).