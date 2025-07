CLARANOVA : Chiffre d’affaires annuel 2024-2025 de 118 M€ (+1% ) - Nouveau cap pour 2028

Claranova accélère sa transformation stratégique

• Pure player mondial de l’édition de logiciels propriétaires (SaaS)

• Nette amélioration de la marge opérationnelle (autour de 20% )

• Réduction de 68% de la dette



Nouveau cap pour 2028

• Croissance organique soutenue (TCAM entre 8 et 11%)

• Doublement de la part du B2B dans le chiffre d’affaires

• Amélioration du ROC normalisé à plus de 23%

• Levier net d’endettement en dessous de 1.0



Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) dévoile aujourd’hui les grandes lignes de sa stratégie de croissance à moyen terme et ses objectifs financiers à l’horizon 2028, après son recentrage sur ses activités les plus rentables, concrétisé par la cession de PlanetArt . Avec cette opération stratégique, Claranova s’affirme comme un pure player mondial de l’édition de logiciels propriétaires en mode SaaS, en recentrant ses activités autour de sa division Avanquest.