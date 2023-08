Claranova : Chiffre d’affaires annuel 2022-2023

Activité annuelle supérieure à 500 M€ en progression de 7%[1]



Objectif de croissance du ROC normalisé[2] annuel entre 25 et 30%[3] confirmé





« Claranova réalise sur l’exercice 2022-2023 un chiffre d’affaires record et dépasse pour la première fois la barre des 500 M€ pour atteindre les 507 M€, soit une progression de 7% par rapport à l’an passé. Toutes nos filiales progressent et contribuent à l’atteinte de ce chiffre d’affaires historique. L’appréciation du dollar sur le second semestre de l’année aura impacté cette croissance que l’on anticipait autour des 10% mais nous avons préféré privilégier la profitabilité afin de maintenir notre objectif d’amélioration du ROC normalisé entre 25 à 30% sur l’exercice avec pour ambition de le porter à 10% du chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2024-2025. »



Pierre Cesarini, PDG de Claranova.









[1] A taux de change réels

[2] Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) normalisé est un agrégat non strictement comptable utilisé pour mesurer la performance opérationnelle des activités. Il correspond au Résultat Opérationnel Courant avant impact des paiements fondés sur des actions, y compris charges sociales afférentes, des dotations aux amortissements, et de l’impact IFRS 16 sur la comptabilisation des contrats de location.

[3] Sur la base de la moyenne de la parité quotidienne EUR/USD du 1er juillet 2022 au 27 mars 2023, soit 1,03.



...