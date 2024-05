Claranova annonce le remboursement de l’Euro PP de près de 20 millions d'euros

(AOF) - Claranova poursuit son désendettement, permettant au groupe technologique de gagner 1,35% à 2,25 euros. Le propriétaire de PlanetArt a procédé au remboursement des porteurs de l’obligation Euro PP pour un montant total de 19,7 millions d'euros. Comme annoncé précédemment, ce remboursement a été effectué sur les fonds propres du groupe qui poursuit le renforcement de sa structure financière et l’amélioration de sa flexibilité opérationnelle.

À la fin de l'exercice en cours, qui se clôturera le 30 juin 2024, Claranova aura ainsi remboursé sur fonds propres plus de 55 millions d'euros de sa dette (hors intérêts).

Ces différents remboursements comprennent les 29 millions d'euros d'obligations Ornane, 19,7 millions d'euros au titre de l'Euro PP ainsi que les amortissements des autres prêts existants pour 7 millions d'euros. Le groupe a, par ailleurs, procédé sur la même période au refinancement de sa dette Oceane dont la maturité a été allongée de 4 ans.

Ces opérations permettent de (…) diminuer " les charges financières associées, et de ramener son ratio financier (dette nette sur résultat opérationnel courant normalisé) vers les 3 ", a souligné Claranova.

" Avec une structure de dette reconfigurée et allégée, nous pourrons investir davantage dans nos activités, avec pour axes prioritaires l'amélioration de notre rentabilité et la création de la valeur pour nos actionnaires. " a déclaré Eric Gareau, directeur général de Claranova.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.