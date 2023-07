Claranova annonce la réalisation de son augmentation de capital et le renforcement de ses fonds propres pour un montant de 18,51 M€

Claranova (Euronext Paris : FR0013426004 - CLA) (la « Société »), annonce aujourd’hui la réalisation de son augmentation de capital lancée le 3 juillet 2023, effectuée par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d'une offre globale (l’« Offre »), pour un montant total (y compris la prime d’émission) de 18,51 M€, dont 15 M€ par compensation de créance.



Pierre Cesarini, Président Directeur Général de Claranova :

« Nous sommes satisfaits que l’opération ait pu être menée à son terme, en dépit des aléas que nous avons subis. Nous allons pouvoir aller de l’avant et reconstituer en bonne partie nos fonds propres sur le nouvel exercice qui a débuté le 1er juillet. Les perspectives du Groupe pour les années à venir demeurent solides et nous allons nous concentrer sur le développement de nos activités. Nous remercions tous les actionnaires individuels et les investisseurs institutionnels qui ont participé à cette opération.»

...