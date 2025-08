Claranova affiche ses ambitions, mais ne convainc pas

(AOF) - Claranova (-13,17 %, à 2,175 euros) enregistre l'un des plus forts replis du marché SRD après la publication des revenus annuels et la présentation des objectifs 2028. Pour Invest Securities, le quatrième trimestre est " faible " et la " feuille route 2028 peu emballante ". Claranova, désormais recentré sur les activités d'Avanquest après la cession de PlanetArt, a enregistré une baisse de 3% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2024-2025, clos fin juin. Il a cependant progressé de 1% à périmètre et taux de change constants.

Sur les trois derniers mois de l'exercice, les revenus ont reculé de 9%, à 27 millions d'euros, sachant que le consensus s'élevait à 34 millions d'euros. Ils ont baissé de 4% à périmètre et taux de change constants.

Claranova a précisé que la rentabilité opérationnelle courante normalisée devrait ressortir autour de 20% sur l'exercice.

S'agissant de ses perspectives à horizon 2028, Claranova ambitionne pour l'exercice 2027-2028 de renouer avec une croissance organique annuelle moyenne située entre 8% et 11%, d'améliorer durablement sa rentabilité avec un résultat opérationnel courant normalisé de plus de 23% et d'afficher un levier net inférieur à 1. Ce dernier devrait être ramené à 1,5 sur le dernier exercice.

Claranova espère accélérer sa dynamique de croissance rentable autour de trois axes majeurs. Le groupe cite son savoir-faire dans l'acquisition client ; l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses solutions aux particuliers et aux professionnels comme levier d'innovation et de diversification, mais aussi des fondamentaux financiers en amélioration continue, à travers un pilotage de ses principaux indicateurs de performance.

Parallèlement, plusieurs actions sont engagées pour poursuivre l'amélioration de la rentabilité, telles que la simplification organisationnelle du groupe, la cession des activités non stratégiques aux États-Unis, l'optimisation de la trésorerie et le refinancement de la dette Cheyne. " Ces actions, à elles seules, devraient représenter des économies de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros par an " explique Claranova.

AOF - EN SAVOIR PLUS