Claire Le Gall-Robinson, Secrétaire Générale de SCOR, est nommée au Comité exécutif du Groupe

Claire Le Gall-Robinson rejoint le Comité exécutif de SCOR à compter de ce jour.

Outre ses fonctions de Secrétaire Générale, qu'elle exerce depuis 2016, Claire Le Gall-Robinson a la responsabilité de la gouvernance, de la fonction conformité et de la fonction juridique. Elle contribue également à l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie du Groupe en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Claire Le Gall-Robinson est la seconde femme à rejoindre le Comité exécutif de SCOR, après la nomination de Brona Magee au poste de directrice générale adjointe (Deputy CEO) de SCOR Global Life en septembre 2018.

Denis Kessler, Président-Directeur général de SCOR, déclare : « Je suis très heureux que Claire Le Gall-Robinson rejoigne le Comité exécutif de SCOR et soit appelée à élargir ses responsabilités au sein du Groupe. Depuis qu'elle nous a rejoints en 2016, Claire a rempli sa mission de Secrétaire Générale en faisant preuve d'un grand professionnalisme. Elle connaît parfaitement l'entreprise, et l'ensemble de ses interlocuteurs ont pu apprécier ses qualités professionnelles et humaines. J'ai toute confiance en Claire pour mener avec succès cette nouvelle mission de premier plan au sein du Groupe. Cette nomination témoigne de la profondeur et de la richesse des compétences de l'entreprise et démontre notre volonté de développer et promouvoir tous les talents au sein du Groupe. »

Biographie

Claire Le Gall-Robinson, 45 ans, est avocate au Barreau de Paris et de New York, diplômée de Harvard Law School (Master of Laws) et de l'Université de Paris II - Panthéon Assas (Droit des affaires et fiscalité, Major de promotion). Elle a exercé pendant plus de 17 ans dans des cabinets américains de premier plan, Sullivan & Cromwell LLP et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Avant de rejoindre SCOR en 2016, elle était associée au sein du cabinet anglais Gowling WLG. Elle enseigne à l'Ecole de Droit de Sciences-Po Paris depuis 2010. Elle est auteur d'articles de doctrine sur divers sujets de droit des sociétés, et co-auteur d'un ouvrage de droit commercial publié aux éditions Dalloz.

