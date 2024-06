Claire Cheremetinski devient directrice générale adjointe du Trésor

(AOF) - Claire Cheremetinski est nommée directrice générale adjointe du Trésor à compter du 1er juillet 2024. C’est ce qu’annonce le ministère de l’Economie et des Finances, précisant qu’elle succède à Muriel Lacoue-Labarthe, en poste depuis 2021, qui est nommée conseillère maître à la Cour des comptes. Claire Cheremetinski était, depuis 2023, conseillère du directeur général du Trésor. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'École nationale supérieure des postes et télécommunications, elle est administratrice de l'État.

Claire Cheremetinski a notamment été cheffe du service des affaires bilatérales et de l'internationalisation des entreprises (2017-2020), avant de rejoindre la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à Bruxelles jusqu'en septembre 2023.