CK Hutchison: Un groupe soutenu par BlackRock prêt à racheter les terminaux sans les actifs panaméens selon FT

Le logo de la société CK Hutchison Holdings lors d'une conférence de presse à Hong Kong

Un consortium soutenu ‌par BlackRock cherche à finaliser l'acquisition des activités portuaires mondiales ​de CK Hutchison, à l'exception de deux terminaux au Panama, après que les autorités ont saisi ces actifs, a ​rapporté mardi le Financial Times (FT).

La compagnie maritime italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC) et ​le gestionnaire d'actifs coté aux ⁠États-Unis seraient en négociations avec CK Hutchison pour acheter ‌environ 41 ports en Europe, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient, ajoute le FT, ​citant des personnes ‌au fait des discussions.

Reuters n'a pas pu ⁠vérifier immédiatement cette information. BlackRock, MSC et CK Hutchison n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

En janvier, la ⁠Cour suprême du ‌Panama a annulé les contrats de concession ⁠détenus par Panama Ports Company, une filiale de CK ‌Hutchison, le long du canal de Panama, jugeant ⁠qu'ils étaient contraires à la Constitution.

Depuis, Panama ⁠Ports Company a ‌engagé une procédure d'arbitrage international contre le pays d'Amérique centrale.

Le ​conglomérat coté à Hong ‌Kong cherche à vendre ses activités portuaires non chinoises, qui comptent 43 terminaux ​dans 23 pays.

Les deux ports du canal de Panama sont au coeur de l'accord de 23 ⁠milliards de dollars (19,72 milliards d'euros) annoncé l'année dernière, en vertu duquel BlackRock aurait pris le contrôle des actifs panaméens et MSC la majeure partie du portefeuille restant.

(Rédigé par Rajveer Singh Pardesi à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Augustin Turpin)