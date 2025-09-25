Citigroup vend sa participation dans Banamex à un milliardaire mexicain pour 2,3 milliards de dollars

La vente de Citigroup marque le retrait de l'Amérique latine

L'opération entraîne une dépréciation du goodwill de 726 millions de dollars pour Citigroup

Fernando Chico Pardo deviendra président de Grupo Financiero Banamex après la vente

Citigroup C.N a accepté de vendre une participation de 25% dans Grupo Financiero Banamex à une société détenue par le milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo et sa famille, marquant ainsi une étape vers le projet de Citi d'introduire l'unité en bourse.

La vente, d'une valeur de 42 milliards de pesos mexicains (2,28 milliards de dollars), devrait être finalisée au cours du second semestre 2026, a déclaré la banque dans une déclaration.

L'opération valorise Banamex à 9,12 milliards de dollars au taux directeur actuel. Citigroup a acheté Banamex en 2001 pour 12,5 milliards de dollars. À l'époque, une source au fait de l'affaire avait déclaré que la société avait plus d'activités qu'elle n'en a aujourd'hui.

L'accord intervient après une période délicate de trois ans au cours de laquelle la banque s'est efforcée de trouver un investisseur ou un acquéreur. L'opération marque également la dernière étape du retrait de Citi de l'Amérique latine, où la banque était autrefois un acteur de la banque de détail au Brésil, en Argentine et en Colombie.

La dernière vente de participation a entraîné une dépréciation du fonds de commerce - généralement enregistrée lorsqu'un actif est vendu à un prix inférieur à celui auquel il a été comptabilisé - de 726 millions de dollars pour Citigroup, qui sera comptabilisée en tant que dépense au troisième trimestre.

"Le marché s'attendait à ce que les cessions soient aussi nombreuses que possible à des prix raisonnables. C'est tout à fait décent", a déclaré Suryansh Sharma, analyste chez Morningstar Research Services.

Fernando Chico Pardo, 73 ans, deviendra président de Grupo Financiero Banamex après la vente. Manuel Romo restera directeur général de Banamex.

"L'investissement de Fernando Chico Pardo, l'un des chefs d'entreprise les plus respectés du Mexique, est un soutien retentissant de la force et du potentiel de Banamex", a déclaré Jane Fraser, directeur général de Citi, dans un communiqué.

Citigroup travaille sur l'introduction en bourse de Banamex afin de réaliser sa pleine valeur, a déclaré Mme Fraser, soulignant que le calendrier est soumis aux approbations réglementaires et aux conditions du marché.

Banamex est la dernière cession de services bancaires internationaux aux consommateurs dans le cadre du plan de rationalisation de Fraser annoncé en 2021. À l'époque, la banque s'était engagée à céder 14 marchés en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et au Mexique.

Une séparation de l'unité mexicaine représente le dernier élément majeur sur la liste des "tâches" de simplification de Citigroup, ont déclaré les analystes de Piper Sandler dirigés par Scott Siefers dans une note, réitérant leur note surpondérée sur l'action.

"Nous considérons les nouvelles de ce soir comme positives et nous nous attendons à ce que l'action réagisse bien", a déclaré la note.

Les actions de Citigroup ont augmenté de 44% depuis le début de l'année, surpassant l'indice bancaire S&P 500 .SPXBK , qui a augmenté de 23% depuis le début de l'année.

HUITIÈMEPERSONNE LA PLUS RICHE DU MEXIQUE

Forbes a classé Fernando Chico Pardo au huitième rang des personnes les plus riches du Mexique en mai, et indique que sa valeur nette s'élevait à 3,5 milliards de dollars mercredi, grâce à sa participation majoritaire dans Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), un exploitant d'aéroports internationaux. Sa carrière a démarré à l'âge de 27 ans, lorsqu'il a fondé une société de courtage en valeurs mobilières qui a ensuite été intégrée au groupe financier Inbursa de Carlos Slim.

Fernando Chico Pardo préside actuellement ASUR, qui exploite des aéroports au Mexique, en Colombie et à Porto Rico, et dirige sa propre société de capital-investissement, Promecap. Son portefeuille comprend d'importants investissements dans des opérations portuaires et des propriétés hôtelières.

