Citigroup se retire de la Russie et se rapproche de la finalisation des cessions stratégiques

par Tatiana Bautzer

Citigroup C.N a annoncé mercredi la vente de son ancienne filiale russe à Renaissance Capital, une transaction déjà approuvée par les régulateurs et qui complète le retrait complet de Citi du pays.

Les actions de Citigroup ont ouvert en hausse et étaient en hausse de 2,4 % dans les échanges du matin.

Au premier trimestre 2026, le capital de la banque augmentera de 4 milliards de dollars en raison du transfert d'actifs pondérés en fonction du risque à l'acheteur, de la réduction des actifs d'impôts différés non admis et de la libération de la perte de conversion de devises associée.

Bien qu'il s'agisse d'un avantage au premier trimestre 2026, l'impact cumulé de la perte de change de 1,6 milliard de dollars déclarée précédemment est neutre en termes de capital réglementaire pour Citi, a déclaré la banque dans un communiqué.

L'analyste bancaire de Wells Fargo, Mike Mayo, a déclaré dans une note aux clients que la sortie de Russie contribue à l'achèvement du plan de désinvestissement international, qui dépend maintenant de la vente de participations supplémentaires dans l'activité mexicaine. M. Mayo a déclaré que cette sortie renforçait son opinion selon laquelle la banque sortirait de son ordonnance de consentement cette année. La vente de la Russie était prévue pour le printemps, mais elle a été réalisée "plus tôt que prévu", a-t-il ajouté.