Citigroup relève le PT de Rockwell Automation sur la demande des marchés finaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
8 décembre - ** Citigroup relève le PT de Rockwell Automation ROK.N de 439 à 466 $ et maintient la note "achat"
** Le nouveau PT représente une hausse de 15,3 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** Citigroup voit une demande solide sur les marchés finaux de ROK et des offres de produits améliorées qui entraînent une croissance continue de la ligne d'affaires, malgré l'incertitude persistante concernant les dépenses d'investissement des clients
** ROK bénéficie d'un cycle de croissance durable de l'automatisation aux États-Unis, soutenu par des initiatives de fabrication nationales et avancées
** Quinze des 29 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 13 comme "conservée" et une comme "vendue"; leur estimation médiane est de 396,1 $, selon les données compilées par LSEG
** ROK en hausse de 41,8 % depuis le début de l'année, y compris le mouvement de la séance
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer