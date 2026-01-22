Citigroup relève l'objectif de cours de Lam Research ; les actions augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O en hausse de 2,4 % à 233,76 $ en pré-marché

** Citigroup relève son objectif de cours à 265 $ contre 190 $, soit un potentiel de hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'industrie reste dans une phase 2 de cycle haussier, et les dépenses en équipements de fabrication de plaquettes en 2026 devraient s'aligner sur la prévision optimiste de 126 milliards de dollars de la société de courtage

** « Bien que l'action LRCX ait progressé de 30 % depuis le début de l'année suite à une série de nouvelles positives pour l'industrie, notre analyse de sensibilité du WFE montre un potentiel de hausse supplémentaire », indique Citigroup

** 23 des 32 maisons de courtage recommandent d'« acheter » le titre ou une classification supérieure, et 9 de le « conserver »; l'objectif de cours médian est de 200 $ – données compilées par LSEG

** LRCX a plus que doublé en 2025