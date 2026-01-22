 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citigroup relève l'objectif de cours de Lam Research ; les actions augmentent
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 14:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du fabricant d'équipements de semi-conducteurs Lam Research LRCX.O en hausse de 2,4 % à 233,76 $ en pré-marché

** Citigroup relève son objectif de cours à 265 $ contre 190 $, soit un potentiel de hausse de 16 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** L'industrie reste dans une phase 2 de cycle haussier, et les dépenses en équipements de fabrication de plaquettes en 2026 devraient s'aligner sur la prévision optimiste de 126 milliards de dollars de la société de courtage

** « Bien que l'action LRCX ait progressé de 30 % depuis le début de l'année suite à une série de nouvelles positives pour l'industrie, notre analyse de sensibilité du WFE montre un potentiel de hausse supplémentaire », indique Citigroup

** 23 des 32 maisons de courtage recommandent d'« acheter » le titre ou une classification supérieure, et 9 de le « conserver »; l'objectif de cours médian est de 200 $ – données compilées par LSEG

** LRCX a plus que doublé en 2025

Valeurs associées

LAM RESEARCH
228,3100 USD NASDAQ -0,04%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank