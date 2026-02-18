Citigroup quitte la Russie et la vente devrait être neutre pour le capital

(Ajoute l'impact de la vente sur le capital)

Citigroup C.N a annoncé mercredi la vente de son ancienne filiale russe à Renaissance Capital. La transaction, déjà approuvée par les régulateurs, complète le retrait complet de Citi du pays.

La sortie de Russie sera neutre pour le capital de Citi, a indiqué la banque.

Au premier trimestre 2026, le capital de la banque augmentera de 4 milliards de dollars en raison du transfert des actifs pondérés par le risque à l'acheteur et d'autres facteurs. Compte tenu d'une perte de change de 1,6 milliard de dollars liée à la Russie, la vente est neutre en termes de capital, a ajouté la banque dans un communiqué.