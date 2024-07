Citigroup : les profits dépassent les attentes

(AOF) - La banque américaine Citigroup a dévoilé des profits en hausse au deuxième trimestre grâce notamment à ses activités de banque d'investissement. Le bénéfice net a progressé de 10% à 3,217 milliards de dollars, soit 1,52 dollar par action. Le consensus de 1,39 dollar par titre a été dépassé. Les dépenses opérationnelles de la banque ont reculé de 2% à 13,35 milliards de dollars grâce notamment à ses mesures de réduction des coûts. Dans le même temps, les revenus ont augmenté de 4% à 21,14 milliards de dollars.

Les revenus de la banque d'investissement, qui s'élèvent à 853 millions de dollars, ont augmenté de 60 %, grâce à la vigueur des marchés obligataires primaires. Le bénéfice net de la division Banking est passé de 50 à 406 millions de dollars en un an. Celui de la division marché a progressé de 29% à 1,44 milliard.

