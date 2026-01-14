 Aller au contenu principal
Citigroup fait mieux que prévu, malgré la Russie
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 14:32

Citigroup a fait état mercredi d'une baisse de 13% de son bénéfice au quatrième trimestre, plombé par une provision liée au projet de cession de sa filiale russe AO Citibank.

La banque américaine a annoncé ce matin avoir dégagé sur les trois derniers mois de l'année 2025 un profit net de 2,5 milliards de dollars, soit 1,19 dollar par action, contre 2,9 milliards, ou 1,34 dollar par titre, sur la période correspondante de 2024.

Dans un communiqué, Citi souligne que ses comptes trimestriels incluent un élément notable, à savoir une perte de quelque 1,2 milliard de dollars (1,1 milliard après impôts) due au traitement comptable de ses actifs destinés à la vente en Russie, plus précisément de l'entité AO Citibank.

En dehors des effets liés à la Russie, le bénéfice par action (BPA) se serait établi à 1,81 dollar, au-dessus du consensus de marché qui s'était établi à 1,62 dollar.

Son produit net bancaire s'est quant à lui accru de 2% en données publiées pour ressortir à 19,9 milliards de dollars, soit 21 milliards hors Russie là où les analystes tablaient sur environ 20,5 milliards.

Sur l'ensemble de l'exercice 2025, son bénéfice net totalise 14,3 milliards de dollars, à comparer aux 12,7 milliards de 2024, pour des revenus annuels de 85,2 milliards de dollars, contre 80,7 milliards lors de l'exercice précédent.

"Nous abordons l'année 2026 avec une dynamique clairement positive dans l'ensemble du groupe et nous restons déterminés à atteindre notre objectif d'un rendement des capitaux propres tangibles des actionnaires ordinaires (ROTCE) de 10% à 11% cette année, tout en positionnant Citi en vue d'obtenir des rendements supérieurs à ce niveau dans les années à venir", a assuré sa directrice générale, Jane Fraser.

A New York, l'action Citigroup avançait de 1,2% mercredi matin dans les échanges en avant-Bourse.

Valeurs associées

CITIGROUP
113,945 USD NYSE -2,03%
