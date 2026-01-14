Citigroup en hausse après les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de Citigroup C.N augmentent de 1,7 % à 118,30 $ avant le marché

** Le bénéfice ajusté par action de 1,81 $ au 4e trimestre dépasse les estimations de 1,67 $ - données compilées par LSEG ** C prend une charge de 1,2 milliard de dollars liée à la vente des activités russes à Renaissance Capital, qui a été approuvée par son conseil d'administration le mois dernier

** L'action a augmenté de plus de 65 % en 2025