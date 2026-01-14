 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Citigroup en hausse après les résultats du quatrième trimestre
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 14:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 janvier - ** Les actions de Citigroup C.N augmentent de 1,7 % à 118,30 $ avant le marché

** Le bénéfice ajusté par action de 1,81 $ au 4e trimestre dépasse les estimations de 1,67 $ - données compilées par LSEG ** C prend une charge de 1,2 milliard de dollars liée à la vente des activités russes à Renaissance Capital, qui a été approuvée par son conseil d'administration le mois dernier

** L'action a augmenté de plus de 65 % en 2025

Valeurs associées

CITIGROUP
113,980 USD NYSE -2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank