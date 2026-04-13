Citigroup commence à couvrir IBM en lui attribuant la note "achat"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 avril - ** Citigroup initie une couverture sur International Business Machines IBM.N avec une note "acheter" et un objectif de cours de 285 $
** La société de courtage estime qu'"IBM est sur la défensive dans un contexte de plus en plus hostile aux logiciels d'entreprise, où les ambitions de perturbation des natifs de l'IA restent implacables"
** Les actions d'IBM sont en hausse marginale à 231,85 $ en pré-marché
** Le matériel et les logiciels profondément intégrés d'IBM au cœur des systèmes informatiques les plus complexes du monde ne sont pas seulement une protection; ils offrent un échafaudage sous-estimé pour construire de manière fiable et mettre à l'échelle la prochaine génération d'IA d'entreprise, ajoute Citi ** Vingt-quatre analystes attribuent la note "acheter" à l'action en moyenne; l'objectif de cours médian est de 290 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, IBM est en baisse de ~22% depuis le début de l'année
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