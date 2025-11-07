Citigroup ajoute les transactions en euros à son service de transferts numériques d'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi Token Services, qui propose aux entreprises clientes des transferts transfrontaliers instantanés, a ajouté l'euro aux transactions en dollars déjà disponibles, a indiqué la banque dans un communiqué.

Dublin, en Irlande, vient également s'ajouter au réseau de sites - les États-Unis , le Royaume-Uni, Singapour et Hong Kong - où ce service est disponible.

Les entreprises peuvent transférer instantanément des dollars et maintenant des euros entre des comptes situés dans ces pays.