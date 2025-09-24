Citigroup accepte de céder sa participation dans Banamex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté de vendre une participation dans Grupo Financiero Banamex à une société détenue par Fernando Chico Pardo et sa famille proche, marquant ainsi une étape vers la cession prévue de l'unité.