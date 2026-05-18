Citi s'associe à HPS, une filiale de BlackRock, pour un programme de crédit privé de 17,5 milliards de dollars

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Le géant bancaire américain Citigroup

C.N et HPS Investment Partners, filiale de BlackRock BLK.N , ont conclu un partenariat autour d’un programme de crédit privé de 15 milliards d’euros (17,48 milliards de dollars) visant à développer les prêts directs dans la région EMEA, ont annoncé lundi les deux sociétés.

Dans le cadre de ce partenariat, Citi mettra à profit ses capacités pour identifier des opportunités d'investissement pour le programme, qui ciblera des emprunteurs dont les activités sont basées en Europe continentale, au Royaume-Uni et, à terme, au Moyen-Orient.

Ce partenariat avec HPS vise à répondre à la demande croissante des entreprises et des sponsors clients de Citi en matière d'offres de crédit privé sur mesure, a déclaré John McAuley, co-responsable des marchés des capitaux d'emprunt chez Citi.

Le programme vise à financer des opportunités couvrant un large éventail d’instruments de dette notés en dessous de la catégorie « investment grade » dans la région EMEA, pour une durée initiale de cinq ans.

Cette collaboration souligne l'alliance croissante entre les banques et les sociétés d'investissement qui cherchent à étendre leur présence sur le marché du crédit privé, un marché de plusieurs milliers de milliards de dollars qui a fait l'objet d'une surveillance étroite ces derniers mois dans un contexte de titres négatifs dans la presse .

Malgré la surveillance dont fait l'objet cette classe d'actifs, les investisseurs institutionnels manifestent un regain d'intérêt pour le prêt direct, un domaine du crédit privé particulièrement surveillé.

Cette annonce intervient également environ deux ans après le partenariat conclu entre Citi et Apollo Global APO.N en 2024 pour un programme de crédit privé et de prêts directs de 25 milliards de dollars.

(1 dollar = 0,8583 euro)