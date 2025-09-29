Citi relève Riot Platforms alors que la transition HPC/AI prend de l'ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 septembre - ** Citigroup passe le mineur de bitcoin s Riot Platforms RIOT.O de "hold" à "buy"

** RIOT en hausse de 9,9 % à 19,42 $

** L'activité récente dans le domaine de l'informatique de haute performance (HPC)/AI, notamment le partenariat d'infrastructure de 300 milliards de dollars d'Oracle avec OpenAI, a incité à repenser le calendrier et la valeur des actifs de RIOT

** "Nous attendons les mesures de la BTC à la fin du mois pour finaliser nos estimations pour le troisième trimestre, mais nous apportons des changements à notre cadre SOTP, en supposant maintenant une capacité approuvée/énergisée de 400 MW évaluée à 12,4 millions de dollars/MW" - Citigroup

** Les 18 analystes couvrant RIOT considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée; leur PT médian est de 18 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, RIOT est en hausse de 88,8 % depuis le début de l'année