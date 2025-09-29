 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 876,50
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Citi relève Riot Platforms alors que la transition HPC/AI prend de l'ampleur
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 17:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 septembre - ** Citigroup passe le mineur de bitcoin s Riot Platforms RIOT.O de "hold" à "buy"

** RIOT en hausse de 9,9 % à 19,42 $

** L'activité récente dans le domaine de l'informatique de haute performance (HPC)/AI, notamment le partenariat d'infrastructure de 300 milliards de dollars d'Oracle avec OpenAI, a incité à repenser le calendrier et la valeur des actifs de RIOT

** "Nous attendons les mesures de la BTC à la fin du mois pour finaliser nos estimations pour le troisième trimestre, mais nous apportons des changements à notre cadre SOTP, en supposant maintenant une capacité approuvée/énergisée de 400 MW évaluée à 12,4 millions de dollars/MW" - Citigroup

** Les 18 analystes couvrant RIOT considèrent l'action comme "achetée" ou plus élevée; leur PT médian est de 18 $ - données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, RIOT est en hausse de 88,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

BTC/USD
114 063,2699 USD CryptoCompare +4,11%
RIOT PLATFORMS
19,3000 USD NASDAQ +9,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank