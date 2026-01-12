Citi relève le PT de United Rentals en raison de ses perspectives de forte croissance

12 janvier - ** Citi relève le PT de la société de location de matériel United Rentals URI.N à 1 090 $, contre 950 $ auparavant, et maintient la note à "acheter"

** Le nouveau PT implique une hausse de 16,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage considère URI comme un choix de premier plan pour 2026; elle cite un fort potentiel de croissance organique et une hausse des bénéfices soutenue par une demande à long terme et un vent arrière cyclique

** La société prévoit une croissance du chiffre d'affaires et de l'Ebitda ajusté jusqu'en 2026-2027, grâce à un contexte de plus en plus favorable aux projets de grande envergure

** 17 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 5 à "conserver" et 1 à "vendre"; le PT médian est de 1 000 $ - données compilées par LSEG

** L'URI a augmenté de près de 15 % en 2025