Citi relève le PT de MasTec en citant la demande d'infrastructure induite par l'IA

3 octobre - ** Citi relève le PT sur la société d'infrastructure MasTec MTZ.N de 219 $ à 248 $
** Les actions de MTZ sont en hausse de 0,5 % à 216,43 $ en pré-marché
** Le nouveau PT implique une hausse de 15,1% par rapport à la dernière clôture de l'action
** L'essor de l'intelligence artificielle et de l'informatique en nuage stimule la demande d'infrastructures électriques, ce qui profite aux segments de l'énergie et des services publics de MTZ, selon Citi
** La société est bien positionnée pour convertir son carnet de commandes en chiffre d'affaires dans presque tous ses segments d'activité - le courtier
** "Nous sentons que la direction est concentrée sur la croissance organique du chiffre d'affaires et l'expansion des marges", indique le courtier.
** 19 des 20 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 1 à "conserver"; le PT médian est de 215 $ - données compilées par LSEG
** A la dernière clôture, les actions MTZ ont augmenté de 58,2% depuis le début de l'année
