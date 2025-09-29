Citi relève la note de Riot Platforms, citant une transition HPC/IA qui prend de l'ampleur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 septembre - ** Citigroup relève la recommandation sur le mineur de bitcoin s Riot Platforms RIOT.O de « conserver » à « acheter »
** L'activité récente de calcul de haute performance (HPC)/IA, notamment le partenariat d'infrastructure de 300 milliards de dollars d'Oracle avec OpenAI, a incité à repenser le calendrier et la valeur des actifs de RIOT
** « Nous attendons les mesures de la BTC à la fin du mois pour finaliser nos estimations du 3e trimestre, mais nous apportons des changements à notre cadre SOTP, en supposant maintenant une capacité approuvée/énergisée de 400 MW évaluée à 12,4 millions de dollars/MW » - Citigroup
** Les actions de RIOT ont augmenté de 2,3 % à 18,10 $ avant l'ouverture du marché
** Les 18 analystes qui couvrent RIOT ont une recommandation d'« acheter » ou supérieure; leur objectif de cours médian est de 18 $ - données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, les actions de RIOT ont augmenté de 73,3 % depuis le début de l'année
