Citi rejette l'offre de Grupo Mexico pour l'unité Banamex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte tout au long de l'article)

Citigroup C.N a rejeté jeudi l'offre du conglomérat minier et de transport mexicain Grupo Mexico GMEXICOB.MX pour son unité de vente au détail dans le pays, connue sous le nom de Banamex, choisissant plutôt de faire avancer un accord précédemment convenu.

Grupo Mexico a surpris la semaine dernière en faisant une offre non sollicitée de 9,3 milliards de dollars pour Banamex, plus de deux ans après s'être retiré des négociations.

La nouvelle a ébranlé les marchés locaux, effaçant des milliards de la capitalisation boursière de l'entreprise. Les actions de Grupo Mexico ont grimpé de plus de 4,5 % après que Citi a déclaré jeudi qu'elle rejetait l'offre.

Le mois dernier, Citi a annoncé qu'elle vendrait une participation de 25% dans Banamex au milliardaire mexicain Fernando Chico Pardo, président de l'opérateur aéroportuaire ASUR ASURB.MX , pour environ 2,3 milliards de dollars. Le banque a ensuite prévu d'organiser une offre publique pour le reste de l'unité, avait-il déclaré à l'époque, tout en évaluant l'intérêt d'autres magnats locaux.

Jeudi, Citi a déclaré qu'elle pensait que cette transaction était la meilleure option pour se désengager de Banamex de manière responsable et maximiser la valeur pour les actionnaires.