Citi recrute Kelly McPhilliamy en tant que responsable des services bancaires liés à la santé et à la beauté
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Abigail Summerville

Citigroup C.N a embauché Kelly McPhilliamy en tant que responsable des services bancaires liés à la santé et à la beauté pour développer son groupe mondial de banque d'investissement pour la consommation et la vente au détail, selon un mémo vu par Reuters mercredi. Un porte-parole de Citi en a confirmé le contenu.

LE PERSONNEL

* Mme McPhilliamy entrera en fonction en janvier et rendra compte à Stacia Ryan, responsable de la banque d'investissement mondiale de Citi pour les consommateurs et la vente au détail.

* Elle a plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la santé et de la beauté, plus récemment chez Harris Williams.

* Elle a également occupé des postes chez Wells Fargo, Morgan Stanley et Merrill Lynch.

* McPhilliamy a conseillé la marque de produits d'hygiène DUDE Wipes dans le cadre d'un investissement de croissance de la société de capital-investissement TSG Consumer Partners, la société de produits capillaires Tangle Teezer dans le cadre de sa vente à BIC BICP.PA , Colgate-Palmolive CL.N dans le cadre de son acquisition de la marque de crème solaire EltaMD, et Ulta Beauty ULTA.O dans le cadre de son premier appel public à l'épargne.

LE CONTEXTE

* Depuis le début de l'année, plusieurs transactions spectaculaires ont été réalisées dans le secteur de la santé et de la beauté.

* L'Oréal OREP.PA a conclu un accord de 4,7 milliards de dollars pour racheter l'activité beauté de Kering PRTP.PA , propriétaire de Gucci.

* Kimberly-Clark KMB.O a conclu un accord de près de 50 milliards de dollars pour acquérir le fabricant de Tylenol et de pansements Kenvue KVUE.N .

* Elf Beauty ELF.N a acquis la marque de maquillage de Hailey Bieber, Rhode.

Fusions / Acquisitions

