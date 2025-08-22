Citi promeut Erik Savola à la tête de la banque d'affaires en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup a promu Erik Savola au poste de directeur de la banque d'entreprise pour l'Europe, avec effet immédiat, selon un mémo consulté par Reuters vendredi. Ce vétéran de deux décennies au sein de Citi occupait dernièrement le poste de responsable de la banque nordique. Savola restera à Stockholm, en Suède, et rejoindra le comité exécutif dela banque d' entreprise, sous la responsabilité directe de Jason Rekate, John Chirico et Nacho Gutiérrez-Orrantia.