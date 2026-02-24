Citi prévoit que le cuivre atteindra 14 000 dollars la tonne au cours des trois prochains mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et le contexte du paragraphe 2)

Citi a déclaré mardi qu'elle était devenue optimiste sur le cuivre à court terme et qu'elle s'attendait à ce que les prix augmentent jusqu'à 14 000 dollars la tonne au cours des trois prochains mois.

Citi a noté que les risques de baisse à court terme pour les prix du cuivre semblent limités, citant les attentes d'un fort achat physique et financier et les prochaines réductions saisonnières des stocks en Chine dans les mois à venir.

Le cuivre à trois mois CMCU3 a atteint son prix le plus élevé depuis le 12 février mardi, propulsé par un sentiment positif et une demande plus ferme en Chine, le principal consommateur de métaux, où les marchés ont rouvert après un jour férié. MET/L

La banque a maintenu ses prévisions de base pour un prix moyen du cuivre de 13 000 dollars la tonne en 2026, ce qui serait suffisant pour équilibrer le marché mondial du cuivre cette année.

Citi a déclaré qu'elle s'attend à ce qu'un accord nucléaire limité entre les États-Unis et l'Iran ou une désescalade à court terme soutienne les actifs sensibles au risque, y compris le cuivre. L 'Iran et les États-Unis tiendront un troisième cycle de négociations nucléaires jeudi à Genève , a déclaré dimanche le ministre des affaires étrangères d'Oman, Badr Albusaidi.

La banque a déclaré qu'elle ne voyait plus la dynamique d'arbitrage COMEX-LME comme une source importante de hausse supplémentaire des prix, citant des prix d'arbitrage plus faibles au début de 2026 et de solides entrées récentes de métal dans les entrepôts LME liés aux États-Unis qui sont susceptibles de se poursuivre à court terme.