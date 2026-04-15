Citi prévoit que le cuivre atteindra 13 000 dollars la tonne métrique à court terme en raison de l'atténuation des risques géopolitiques

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Citi a ajusté ses prévisions de prix du cuivre sur 0-3 mois à 13 000 dollars la tonne métrique et a relevé les prévisions pour plusieurs autres métaux industriels, citant la désescalade du conflit entre les États-Unis et l'Iran qui a réduit de manière significative le risque de queue d'une croissance mondiale majeure et d'un choc de la demande.

Le président américain Donald Trump a déclaré que les pourparlers avec l'Iran pour mettre fin à la guerre pourraient bientôt reprendre et se terminer par un accord, en disant au monde de faire attention à ces "deux jours étonnants", tandis que les forces américaines imposant un blocus ont refoulé les navires quittant les ports iraniens.

Le cuivre de référence CMCU3 sur le London Metal Exchange a atteint 13 392,5 dollars la tonne métrique, son plus haut niveau depuis le 2 mars. MET/L

Outre les négociations de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, le cuivre a également été soutenu par les inquiétudes concernant les pénuries de soufre utilisées pour traiter le métal, en raison de l'interruption des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient représente 24 % de la production mondiale de soufre, qui est un sous-produit du raffinage du pétrole et du gaz.

Citi a déclaré dans une note mercredi que les prix du cuivre semblent "partiellement isolés" d'un scénario de perturbation prolongée du détroit d'Ormuz, car les risques d'approvisionnement et la résistance de la demande de transition énergétique pourraient aider à amortir les vents contraires à la croissance et à la demande cyclique de cuivre.

Parallèlement, Wells Fargo a relevé ses prévisions de prix du cuivre pour la fin de l'année 2026 à 12 452 $/t, contre 11 354 $/t précédemment, car les problèmes de disponibilité de l'acide sulfurique et du diesel pourraient entraîner une hausse des prix à court terme.

Citi s'attend à ce que le cuivre recule finalement à un prix plus durable de 12 000 $/t d'ici le quatrième trimestre de 2026.

Elle a également révisé ses prévisions à 0-3 mois pour les rendre légèrement haussières pour le nickel à 19 000 $/t, et neutres pour le zinc à 3 300 $/t, le plomb à 1 950 $/t et l'étain à 50000 $/t, notant qu'en plus de l'aluminium, le nickel semble le plus exposé aux pénuries potentielles de soufre, suivi par le cuivre.