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Citi initie la couverture d'OSI Systems avec une recommandation d'achat ; le titre progresse
information fournie par Reuters 15/04/2026 à 18:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 avril -

** Le titre d'OSI Systems OSIS.O en hausse de 2,2% à 303,75 $

** Citigroup initie la couverture de la société de technologie de sécurité et de soins de santé avec une note d'achat

** La société de courtage fixe un objectif de prix de 345 $, ce qui implique une hausse d'environ 16,2 % par rapport à la dernière clôture du titre

** Elle affirme qu'OSI bénéficie d'une croissance prévisible et constante de ses revenus et de ses bénéfices au fil du temps.

** Elle ajoute que le segment des soins de santé de l'entreprise fournit un soutien stable aux bénéfices, soutenu par la demande d'imagerie et de surveillance des patients

** OSIS a surperformé ses pairs tels que Smiths Group

SMIN.L et L3Harris LHX.N depuis le début de l'année

** En tenant compte des mouvements de la séance, le titre d'OSIS a progressé de 19 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

L3HARRIS TECH
353,230 USD NYSE -0,78%
OSI SYSTEMS
301,0800 USD NASDAQ -1,58%
SMITHS GROUP
2 586,000 GBX LSE +0,27%
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