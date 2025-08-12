 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Citi CEO se rend au Mexique pour discuter de la participation de Banamex, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 00:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Citigroup C.N , Jane Fraser, est à Mexico pour des entretiens avec le président Claudia Sheinbaum qui portent notamment sur la cotation potentielle en bourse de Banamex, l'unité de détail de la banque, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.

