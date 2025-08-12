Citi CEO se rend au Mexique pour discuter de la participation de Banamex, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Citigroup C.N , Jane Fraser, est à Mexico pour des entretiens avec le président Claudia Sheinbaum qui portent notamment sur la cotation potentielle en bourse de Banamex, l'unité de détail de la banque, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes familières avec le dossier.
Reuters n'a pas pu confirmer immédiatement cette information.
