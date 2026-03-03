Citi annonce la nomination d'un nouveau responsable au Brésil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citi C.N a déclaré mardi qu'elle avait nommé Andre Cury à la tête de sa filiale brésilienne, succédant ainsi à Marcelo Marangon.

* Marangon a été nommé coresponsable de la banque d'entreprise mondiale.

* Cury était responsable de la banque commerciale pour le Brésil et l'Amérique latine depuis 2023.

* La banque entamera prochainement le processus de succession pour la fonction précédente de M. Cury, a-t-elle indiqué dans un communiqué.