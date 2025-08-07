CIS, plus forte hausse du SRD à la clôture de la séance du jeudi 7 août 2025

(AOF) - CIS (+10,63%, à 10,20 euros)
CIS a bondi après un bon premier semestre 2025 concernant ses ventes. À taux de change constant, le chiffre d'affaires 2025 de CIS a bondi de 19,8%, à 238,9 millions d'euros. À données publiées, il s'élève à 236,5 millions d'euros, soit une croissance de 18,6%, incluant un impact de change de -2,4 millions d'euros, contre -13 millions d'euros au premier semestre 2024.
