CIS franchit le cap des 400 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Les récents succès commerciaux (Kazakhstan, Côte d'Ivoire, Algérie) et le renouvellement fin décembre 2024 de deux contrats majeurs en Afrique subsaharienne pour un total de 91 millions de dollars contribueront à la croissance de l'activité en 2025", a indiqué CIS à propos de ses perspectives. CIS reste par ailleurs "attentif à saisir toute opportunité de croissance externe".

(AOF) - CIS a publié un chiffre d'affaires de 422,8 millions en 2024, en croissance de 29,6%. Il a progressé de 36% à taux de change constants. "La croissance a été soutenue sur l'ensemble de l'exercice", souligne le spécialiste de la gestion de bases-vie dans les énergies, les mines et les grands projets d'infrastructures. Ses revenus ont augmenté de 29,2% au quatrième trimestre à 115,3 millions d'euros. Sa progression atteint même 35,3% à taux de change constants.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.