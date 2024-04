Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CIS: baisse de 64% du RNPG en 2023 information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 15:18









(CercleFinance.com) - Catering International Services (CIS) fait état d'un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 64% à 3,2 millions d'euros pour 2023, pénalisé par le contexte inflationniste, des coûts de mobilisation de nouveaux contrats et des impacts de change.



A 326,2 millions d'euros, son chiffre d'affaires a augmenté de 10,2% à taux de changes constants, 'tiré par les zones Eurasie et Afrique tandis que l'Amérique du Sud a subi une baisse ponctuelle de son activité dans un contexte de renouvellement d'appels d'offres'.



Un dividende de 0,162 euro par action sera proposé à l'AG du 21 juin. Fort d'un nouveau contrat minier de 40 millions de dollars sur trois ans qui vient d'être signé au Kazakhstan, CIS anticipe la poursuite d'une croissance soutenue à taux de change constant en 2024.





