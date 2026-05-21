 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cirsa, société de jeux d'argent soutenue par Blackstone, affiche des résultats en hausse au premier trimestre
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 08:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'indications au paragraphe 3, de détails sur les divisions au paragraphe 4 et de contexte au paragraphe 5.)

La société espagnole de jeux d'argent Cirsa CIRSA.MC a annoncé jeudi que son bénéfice de base au premier trimestre avait augmenté d'environ 8 %, grâce à des performances supérieures aux prévisions de ses activités de paris en ligne et en magasin.

Cirsa a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 193,9 millions d'euros (225,3 millions de dollars) pour le trimestre, contre 178,8 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

La société, qui exploite des casinos, des plateformes de jeux d'argent et des machines à sous en Espagne, en Amérique latine, en Italie, au Maroc et au Portugal, a réitéré ses perspectives pour 2026 et a déclaré être en bonne voie pour atteindre la fourchette haute de son objectif de bénéfice de base, compris entre 800 et 820 millions d'euros. Les bénéfices ont progressé dans toutes ses activités, à l'exception de la division des paris en ligne, qui a été affectée par l'augmentation progressive des taxes sur les jeux au Pérou. Cirsa a été introduite en bourse en juillet 2025 par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N , bien qu'elle ait perdu environ 10 % de sa valeur depuis lors. Blackstone a conservé une participation de 78 % dans Cirsa après l'introduction en bourse.

(1 $ = 0,8605 euro)

Valeurs associées

BLACKSTONE
116,850 USD NYSE +2,22%
CIRSA ENTERPRIS
13,0800 EUR Sibe 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    Assurance: bénéfice net en légère baisse pour Generali à cause d'effets fiscaux
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.05.2026 08:39 

    Generali a vu son bénéfice net baisser de 2,2% au premier trimestre 2026, à 1,17 milliard d'euros, à cause de prélèvements fiscaux, a indiqué jeudi le numéro un italien de l'assurance. Hors ces éléments exceptionnels, le bénéfice net ajusté de Generali est en hausse ... Lire la suite

  • Marges dans la grande distribution: la commission d'enquête du Sénat dévoile ses recommandations ( AFP / Christophe SIMON )
    Marges dans la grande distribution: la commission d'enquête du Sénat dévoile ses recommandations
    information fournie par AFP 21.05.2026 08:26 

    Après six mois d'investigations du champ à l'assiette, la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution dévoile jeudi son rapport, dénonçant les "pratiques" des supermarchés qui menacent selon elle "l'agriculture et l'industrie" ... Lire la suite

  • Le NBTXR 3 de Nanobiotix. (Crédit: / Nanobiotix)
    Nanobiotix : annonce d'une offre globale
    information fournie par AOF 21.05.2026 08:19 

    (Zonebourse.com) - Nanobiotix annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d'une offre globale d'environ 75 MEUR (représentant environ 87 MUSD), afin notamment de faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes. Cette offre globale ... Lire la suite

  • Itamar Ben Gvir et "la honte d'Israël"
    Itamar Ben Gvir et "la honte d'Israël"
    information fournie par France 24 21.05.2026 08:17 

    A la Une de la presse, ce jeudi 21 mai, le tollé provoqué par la publication d’une vidéo humiliante, par un ministre d’extrême-droite israélien, de militants de la flottille pour Gaza détenus. La condamnation, en France, de six jeunes pour un projet de départ collectif ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,18 +0,97%
CAC 40
8 117,42 0,00%
NANOBIOTIX
36,94 0,00%
SOITEC
158 0,00%
2CRSI
41,4 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank