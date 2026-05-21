Cirsa, société de jeux d'argent soutenue par Blackstone, affiche des résultats en hausse au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'indications au paragraphe 3, de détails sur les divisions au paragraphe 4 et de contexte au paragraphe 5.)

La société espagnole de jeux d'argent Cirsa CIRSA.MC a annoncé jeudi que son bénéfice de base au premier trimestre avait augmenté d'environ 8 %, grâce à des performances supérieures aux prévisions de ses activités de paris en ligne et en magasin.

Cirsa a déclaré un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 193,9 millions d'euros (225,3 millions de dollars) pour le trimestre, contre 178,8 millions d'euros pour la même période l'année dernière.

La société, qui exploite des casinos, des plateformes de jeux d'argent et des machines à sous en Espagne, en Amérique latine, en Italie, au Maroc et au Portugal, a réitéré ses perspectives pour 2026 et a déclaré être en bonne voie pour atteindre la fourchette haute de son objectif de bénéfice de base, compris entre 800 et 820 millions d'euros. Les bénéfices ont progressé dans toutes ses activités, à l'exception de la division des paris en ligne, qui a été affectée par l'augmentation progressive des taxes sur les jeux au Pérou. Cirsa a été introduite en bourse en juillet 2025 par le géant du capital-investissement Blackstone BX.N , bien qu'elle ait perdu environ 10 % de sa valeur depuis lors. Blackstone a conservé une participation de 78 % dans Cirsa après l'introduction en bourse.

(1 $ = 0,8605 euro)