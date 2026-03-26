Cirrus Logic atteint un niveau record grâce à un partenariat avec Apple

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 mars - ** Les actions de Cirrus Logic Inc CRUS.O s'envolent de 7,4% pour atteindre un record intrajournalier de 153,90 $ jeudi après qu'Apple AAPL.O a ajouté le fabricant de puces et d'autres à son programme de fabrication américain ** Dans le cadre de ce programme, CRUS collaborera avec GlobalFoundries GFS.O pour développer des technologies de traitement des semi-conducteurs pour des fonctions telles que Face ID d'Apple

** L'action CRUS dépasse le précédent record intrajournalier de 146,88 $ du 11 février

** L'action a augmenté de 6,5 % à 152,68 $ et de ~29 % depuis le début de l'année, surperformant la baisse de ~7 % du Nasdaq Composite .IXIC .

** Les actions se sont récemment négociées à 16x les bénéfices prévisionnels, contre une moyenne de 15x sur 5 ans, ce qui suggère qu'elles pourraient être proches de la juste valeur, selon les données du LSEG

** Sur les 8 analystes qui couvrent le titre, 5 le considèrent comme un " fort achat " ou un " achat "; 3 comme un " maintien "; PT médian de 155 $