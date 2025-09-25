Cipher Mining réduit ses gains après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 800 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 septembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s et développeur de centres de données Cipher Mining CIFR.O réduisent leurs gains avant le marché; elles sont toujours en hausse de 5,3 % à 14,89 $ ** CIFR annonce une offre de 800 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031 pour financer la construction de centres de données, entre autres ** L'action avait bondi de plus de 20 % avant la mise en marché après que CIFR ait annoncé un accord de 10 ans sur les centres de données avec la plateforme d'IA en nuage Fluidstack, représentant près de 3 milliards de dollars de revenus contractuels

** Dans le cadre de cet accord, CIFR fournira 168 mégawatts d'énergie d'ici septembre 2026

** Google GOOGL.O (Alphabet) garantira 1,4 milliard de dollars des obligations de location de Fluidstack et recevra des bons de souscription pour acheter environ 24 millions d'actions CIFR, soit une participation de 5,4 %

** 11 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 7,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CIFR a progressé de ~205 % depuis le début de l'année