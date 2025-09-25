 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 770,49
-0,73%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Cipher Mining réduit ses gains après avoir dévoilé une offre d'obligations convertibles de 800 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

25 septembre - ** Les actions du mineur de bitcoin s et développeur de centres de données Cipher Mining CIFR.O réduisent leurs gains avant le marché; elles sont toujours en hausse de 5,3 % à 14,89 $ ** CIFR annonce une offre de 800 millions de dollars d'obligations convertibles à échéance 2031 pour financer la construction de centres de données, entre autres ** L'action avait bondi de plus de 20 % avant la mise en marché après que CIFR ait annoncé un accord de 10 ans sur les centres de données avec la plateforme d'IA en nuage Fluidstack, représentant près de 3 milliards de dollars de revenus contractuels

** Dans le cadre de cet accord, CIFR fournira 168 mégawatts d'énergie d'ici septembre 2026

** Google GOOGL.O (Alphabet) garantira 1,4 milliard de dollars des obligations de location de Fluidstack et recevra des bons de souscription pour acheter environ 24 millions d'actions CIFR, soit une participation de 5,4 %

** 11 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et 2 à "conserver"; PT médian de 7,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action CIFR a progressé de ~205 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ALPHABET-A
247,1400 USD NASDAQ -1,80%
BTC/USD
111 561,4119 USD CryptoCompare -1,77%
CIPHER MINING
14,1400 USD NASDAQ -0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank